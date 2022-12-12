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На Херсонщині викрили колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі

На Херсонщині викрили колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі

Київ • УНН

 • 640297 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Правоохоронні органи затримали на Херсонщині колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову “голосувати” на псевдореферендумі. Зрадники особисто закликали людей прийти на “дільниці” і “проголосувати” на користь країни-агресора. У разі забезпечення “явки”, ворог обіцяв своїм поплічникам “винагороду” у розмірі 50 тис. російських рублів кожному. Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує УНН.

Цитата

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групи осіб) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, колаборантами є троє місцевих жителів, один з яких нещодавно приїхав з тимчасово окупованого Луганська. На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Зловмисниками виявилися колишні представники “виборчих комісій”, створених загарбниками під час тимчасової окупації частини регіону. Перебуваючи на “посадах”, вони виконували вказівки москви щодо підготовки і проведення незаконного референдуму з “приєднання” до рф захоплених районів півдня України. Для цього розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території Бериславського району.

Крім цього, колаборанти здійснювали подворові обходи приватних домоволодінь, під час яких вимагали від людей поставити потрібну “відмітку в бюлетенях”.

У разі відмови зловмисники одразу “зверталися” до озброєних рашистів, які вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом. Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух спротиву на території регіону.

Після звільнення району зловмисники намагались “загубитись” по різних населених пунктах. Однак, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

Доповнення

Служба базпеки України повідомила, що знешкодила російську агентуру, яка, зокрема, наводила ракети на школи і пологові будинки Донеччини.

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