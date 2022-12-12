На Донеччині затримали трьох жінок-навідниць ворога для ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Служба базпеки України повідомила, що знешкодила російську агентуру, яка, зокрема, наводила ракети на школи і пологові будинки Донеччини, пише УНН.
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"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу спецслужб рф в результаті спецоперації в Донецькій області. Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька. Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки", - повідомили в СБУ.
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Як вказано, отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи.
"Серед затриманих ˗ троє місцевих мешканок, яких підконтрольне рф «мдб «днр» завербувало після початку повномасштабного вторгнення. Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань. Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах", - повідомили у СБУ.
Потім отриману інформацію фігуранти, як вказано, передавали своєму «зв’язковому», який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці. "А він вже «звітував» куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного рф місцевого «мдб «днр»", - вказали у спецслужбі.
І додали, що для комунікації використовували анонімний канал інтернет-звʼязку. "Саме через нього агенти пересилали координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом", - повідомили у відомстві.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили:
▪️ комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;
▪️ паспорти рф.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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