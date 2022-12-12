В Донецкой области задержали трех женщин-наводчиц врага для ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Служба базпеки Украины сообщила, что обезвредила российскую агентуру, которая, в частности, приводила ракеты на школы и роддома в Донецкой области, пишет УНН.
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"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть спецслужб рф в результате спецоперации в Донецкой области. Злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка. Кроме этого, передавали врагу локации электрических подстанций объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития", - сообщили в СБУ.
Детали
Как указано, полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и задержали участников российской агентурной группы.
"Среди задержанных ˗ трое местных жительниц, которых подконтрольно рф «мдб «днр» завербовало после начала полномасштабного вторжения. Они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в страну-агрессора в случае успешного выполнения враждебных задач. Для сбора развединформации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах", - сообщили в СБУ.
Затем полученную информацию фигуранты, как указано, передавали своему «связному», находящемуся во временно захваченной Горловке. "А он уже «отчитывался» куратору агентурной сети. Ею оказалась заместитель руководителя подконтрольного рф местного «мдб «днр»", - указали в спецслужбе.
И добавили, что для коммуникации использовали анонимный канал интернет-связи. "Именно через него агенты пересылали координаты украинских объектов с материалами фото-, видеофиксации и подробным описанием", - сообщили в ведомстве.
Во время обысков по местам нахождения злоумышленниц правоохранители обнаружили:
▪️ компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;
▪️ паспорта рф.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили трем фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена совершена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
СБУ идентифицировала коллаборантов, которые инициировали "присоединение" Донецкой области к рф.