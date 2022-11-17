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СБУ ідентифікувала колаборантів, які ініціювали "приєднання" Донеччини до рф

СБУ ідентифікувала колаборантів, які ініціювали "приєднання" Донеччини до рф

Київ • УНН

 • 340641 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. СБУ викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. Слідчі встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты днр", пише УНН з посиланням на сайт відомства.

Цитата

"У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты днр". Цей окупаційний орган виконував ключові завдання кремля із підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донеччини. До його складу увійшли посадовці-колаборанти з місцевих адміністрацій і комерсанти, які добровільно погодились працювати на бюджет рф", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що під виглядом "громадських ініціатив" вони допомагали москві приховати злочинні рішення щодо захоплення східних районів України. Ці особи направили "термінове звернення" до ватажка терористів пушиліна з вимогою негайного відокремлення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу рф, повідомляють у СБУ.

За даними слідчих, перед підготовкою "листа" зловмисники організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку країни-агресора. У "заходах" активну участь брали кремлівські пропагандисти і представники ворожих інформресурсів.

Наразі СБУ повідомили всім 12 фігурантам про підозру у колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук для притягнення до відповідальності.

Загалом Служба безпеки викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного "референдуму" у Донецькій області.

Нагадаємо

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