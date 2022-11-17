СБУ ідентифікувала колаборантів, які ініціювали "приєднання" Донеччини до рф

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"У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты днр". Цей окупаційний орган виконував ключові завдання кремля із підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донеччини. До його складу увійшли посадовці-колаборанти з місцевих адміністрацій і комерсанти, які добровільно погодились працювати на бюджет рф", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під виглядом "громадських ініціатив" вони допомагали москві приховати злочинні рішення щодо захоплення східних районів України. Ці особи направили "термінове звернення" до ватажка терористів пушиліна з вимогою негайного відокремлення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу рф, повідомляють у СБУ.

За даними слідчих, перед підготовкою "листа" зловмисники організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку країни-агресора. У "заходах" активну участь брали кремлівські пропагандисти і представники ворожих інформресурсів.

Наразі СБУ повідомили всім 12 фігурантам про підозру у колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук для притягнення до відповідальності.

Загалом Служба безпеки викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного "референдуму" у Донецькій області.

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