СБУ идентифицировала коллаборантов, инициировавших "присоединение" Донецкой области к рф

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"В результате системной работы следователи СБУ установили личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты днр". Этот оккупационный орган выполнял ключевые задачи кремля по подготовке и проведению незаконного плебисцита в захваченных районах Донбасса. В его состав вошли должностные лица-коллаборанты из местных администраций и коммерсанты, добровольно согласившиеся работать на бюджет россии", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что под видом "общественных инициатив" они помогали москве скрыть преступные решения по захвату восточных районов Украины. Эти лица направили "срочное обращение" к главарю террористов пушилина с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением в состав рф, сообщают в СБУ.

По данным следователей, перед подготовкой "письма" злоумышленники организовали массовую агитационную кампанию среди местных жителей в поддержку страны-агрессора. В "мероприятии" активное участие принимали кремлевские пропагандисты и представители вражеских информресурсов.

СБУ сообщили всем 12 фигурантам о подозрении в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Решается вопрос об объявлении его в розыск для привлечения к ответственности.

Всего Служба безопасности разоблачила и сообщила о подозрениях почти 70 организаторам незаконного "референдума" в Донецкой области.

Напомним

СБУобъявила в розыск главу Чечни рамзана Кадирова.