СБУ оголосила у розшук рамзана кадирова

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Його розшукують у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи, порушеної за статтями про «посягання на територіальну цілісність України» та «розв'язання війни». За цими статтями пану кадирову загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Сам глава Чечні вважає, що його начхати на затримання. За його словами, методи українського розшуку розраховані «тільки на інтернет-пошук». Він повідомив, що вже «декілька раз бував» в Україні.

Нагадаємо

Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього президента росії, заступника секретаря ради безпеки рф дмитра медведєва та речницю російського МЗС марію захарову.