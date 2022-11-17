СБУ объявила в розыск рамзана кадырова

Детали

Его разыскивают в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «разрешения войны». По этим статьям г-ну кадырову грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сам глава Чечни считает, что его плевать на задержание. По его словам, методы украинского розыска рассчитаны «только на интернет-поиск». Он сообщил, что уже «несколько раз бывал» в Украине.

Напомним

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего президента россии, заместителя секретаря совета безопасности рфдмитрия медведева и пресс-секретарь российского МИД марию захарову.