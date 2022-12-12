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В Херсонской области разоблачили коллаборантов, угрожавших расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме

Киев • УНН

 • 640296 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правоохранительные органы задержали в Херсонской области коллаборантов, угрожавших расстрелом за отказ “голосовать” на псевдореферендуме. Предатели лично призывали людей прийти на “участки” и “проголосовать” в пользу страны-агрессора. В случае обеспечения “явки”, враг обещал своим приспешникам “вознаграждение” в размере 50 тыс. российских рублей каждому. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует УНН.

Цитата

“В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группы лиц) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, коллаборантами являются трое местных жителей, один из которых недавно приехал из временно оккупированного Луганска. В начале полномасштабного вторжения они поддержали захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

Злоумышленниками оказались бывшие представители “избирательных комиссий”, созданных захватчиками во время временной оккупации части региона. Находясь на “должностях”, они выполняли указания москвы относительно подготовки и проведения незаконного референдума по “присоединению” к рф захваченных районов юга Украины. Для этого была развернута широкая агитационная кампания в поддержку фейкового плебисцита на территории Бериславского района.

Кроме этого, коллаборанты совершали подворовые обходы частных домовладений, во время которых требовали от людей поставить нужную “отметку в бюллетенях”.

В случае отказа злоумышленники сразу “обращались” к вооруженным рашистам, которые врывались в дома граждан и угрожали расстрелом. Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления на территории региона.

После освобождения района злоумышленники пытались “потеряться” по разным населенным пунктам. Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

Дополнение

Служба базпеки Украины сообщила, что обезвредила российскую агентуру, которая, в частности, приводила ракеты на школы и роддома Донецкой области.

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