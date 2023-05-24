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На Кураховской ТЭС предупредили теракт, организатора будут судить - ГБР

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. На Кураховской тепловой электростанции в Донецкой области предупредили теракт, организатора будут судить, сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники бюро завершили расследование в отношении экс-правоохранителя, который работал в оккупационной милиции Мариуполя и планировал взорвать ТЭС", - сообщили в ГБР.

Как отмечается, после оккупации города фигурант перешел на сторону врага и проводил фильтрационные мероприятия на блок-посту. Он искал патриотически настроенных граждан, правоохранителей и военных, которые остались под оккупацией, указали в ГБР.

"В конце 2022 года работники ГБР установили, что "милиционер" с сообщником готовили диверсию на Кураховской ТЭС. Предатель заблаговременно скрыл взрывчатку в специально оборудованном тайнике рядом с "объектом". По плану, осуществить взрыв на ТЭС должен был сообщник", - рассказали в бюро.

Фигурант обвиняется в госизмене и приготовлении диверсии.

Материалы по сообщнику выделены в отдельное производство.

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