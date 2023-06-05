Из-за постоянных обстрелов на Харьковщине может быть объявлена принудительная эвакуация

По словам Синегубова, в последнее время количество обстрелов Харьковщины увеличилось. Только за минувшие сутки враг обстрелял не менее 26 населенных пунктов области. 2 человека погибли, 3 – получили ранения.

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“Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что обстановка ухудшается”, - сказал председатель Харьковской ОГА.

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Дополнение

Также, оккупанты постоянно пытаются испытать украинские позиции на прочность. Не заканчиваются попытки захватчиков провести свои ДРГ через границу на севере области, но каждый раз враг терпит неудачи и несет потери.

“Несмотря на все работаем над восстановлением разрушений нанесенных врагом. Вчера провели встречу с 18 послами стран-международных партнеров Украины. Обсуждали восстановление жилого фонда г. Изюм. Планируем восстановить те дома, которые не имеют серьезных разрушений, до начала отопительного сезона”, - говорит Синегубов.

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