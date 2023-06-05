На Харьковщине российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком: на месте работают все профильные службы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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"В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. Вследствие вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода", - написал Синегубов.
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По его словам, в области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.
"Обо всех деталях будем сообщать позже", - резюмировал глава ОГА.
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