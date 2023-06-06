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Обстріл аміакопроводу у Харківській області: ситуація з викидом аміаку контрольована

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Ситуація з викидом аміаку в Куп'янському районі після влучання ворожих ракет в аміакопровід наразі контрольована, життю та здоров’ю людей нічого не загрожує. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Обстріл аміакопроводу у Харківській області: ситуація з викидом аміаку контрольована

Цитата

"На станції спрацювали запобіжні клапани. Завдяки цьому витік аміаку був відносно незначний. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів. У Куп’янську аміаку в повітрі взагалі нема. Загрози для мешканців району та потреби в евакуації немає", - сказав Синєгубов.

Деталі

Глава ОВА поінформував, що вчора, 5 червня, ввечері, одразу після влучання ворожих ракет в аміакопровід неподалік села Западне, був скликаний штаб з ліквідації наслідків техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, до якого увійшли усі місцеві військові адміністрації, Нацполіція, ДСНС та інші служби.

"Одразу були підготовлені евакуаційні автобуси. Адже, у разі великого викиду аміаку, під евакуацію підпадали 10 000 жителів району. В Харкові були підготовлені місця для їх розміщення", - зазначив він.

За словами Синєгубова, хмару з аміаком віднесло вітром у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що катастрофи через розгерметизацію аміакопроводу внаслідок влучання ворожої ракети не сталось. Спрацювала аварійна запобіжна система. 

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