Обстріл аміакопроводу у Харківській області: ситуація з викидом аміаку контрольована
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Ситуація з викидом аміаку в Куп'янському районі після влучання ворожих ракет в аміакопровід наразі контрольована, життю та здоров’ю людей нічого не загрожує. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"На станції спрацювали запобіжні клапани. Завдяки цьому витік аміаку був відносно незначний. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів. У Куп’янську аміаку в повітрі взагалі нема. Загрози для мешканців району та потреби в евакуації немає", - сказав Синєгубов.
Деталі
Глава ОВА поінформував, що вчора, 5 червня, ввечері, одразу після влучання ворожих ракет в аміакопровід неподалік села Западне, був скликаний штаб з ліквідації наслідків техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, до якого увійшли усі місцеві військові адміністрації, Нацполіція, ДСНС та інші служби.
"Одразу були підготовлені евакуаційні автобуси. Адже, у разі великого викиду аміаку, під евакуацію підпадали 10 000 жителів району. В Харкові були підготовлені місця для їх розміщення", - зазначив він.
За словами Синєгубова, хмару з аміаком віднесло вітром у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що катастрофи через розгерметизацію аміакопроводу внаслідок влучання ворожої ракети не сталось. Спрацювала аварійна запобіжна система.