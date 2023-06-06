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Обстрел аммиакопровода в Харьковской области: ситуация с выбросом аммиака контролируемая

Киев • УНН

 • 700074 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Ситуация с выбросом аммиака в Купянском районе после попадания вражеских ракет в аммиакопровод пока контролируемая, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Обстрел аммиакопровода в Харьковской области: ситуация с выбросом аммиака контролируемая

Цитата

"На станции сработали предохранительные клапаны. Благодаря этому утечка аммиака была относительно незначительной. В Масютовке замеры показали 7 нанограммов на кубометр. При безопасных значениях до 10 нанограммов. В Купянске аммиака в воздухе вообще нет. Угрозы для жителей района и потребности в эвакуации нет", - сказал Синегубов.

Детали

Глава ОВА проинформировал, что вчера, 5 июня, вечером, сразу после попадания вражеских ракет в аммиакопровод недалеко от села Западное, был созван штаб по ликвидации последствий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в который вошли все местные военные администрации, Нацполиция, ГСЧС и другие службы.

"Сразу были подготовлены эвакуационные автобусы. Ведь, в случае большого выброса аммиака, под эвакуацию подпадали 10 000 жителей района. В Харькове были подготовлены места для их размещения", - отметил он.

По словам Синегубова, облако с аммиаком унесло ветром в направлении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что катастрофы из-за разгерметизации аммиакопровода в результате попадания вражеской ракеты не произошло. Сработала аварийная предохранительная система. 

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