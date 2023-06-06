Ворожий обстріл аміакопроводу на Харківщини: спрацювала аварійна запобіжна система
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Катастрофи через розгерметизацію аміакопроводу внаслідок влучання ворожої ракети не сталось. Спрацювала аварійна запобіжна система. Наразі концентрація аміаку в повітрі не перевищує гранично допустимої норми або не фіксується взагалі. Через обстріли по області численні руйнування, є загиблі і поранені. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Він зауважив, що напередодні близько 21:00 в селі Западне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу.
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"В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура, витік аміаку стався на дільниці довжиною 2,3 км. Додаткового витоку аміаку з суміжних секцій немає. Станом на зараз по передмістю Куп’янська та прилеглих селах аміаку в повітрі не зафіксовано. Біля Масютівки концентрація аміаку не перевищує гранично допустимої норми. Спостереження продовжуються. Нацполіція та ДСНС інформують населення щодо дій в разі перевищення концентрації аміаку в повітрі", - проінформував Синєгубов в Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, упродовж доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
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- У селищі Печеніги Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, загинула жінка 52 років.
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- У місті Вовчанськ пошкоджено будівлю магазину.
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- У Куп'янському районі пошкоджено медичний заклад у селищі Ківшарівка.
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- У селищі Великий Бурлук госпіталізовані з пораненнями 58-річний чоловік та жінка 54 років.
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- Внаслідок обстрілу міста Балаклія Ізюмського району з РСЗВ "Смерч" загинув цивільний чоловік 57 років, 9 людей отримали поранення. Пошкоджено 6 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль.
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Також, з його слів, на трасі біля села Потихонове Куп'янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. 2 людей отримали поранення.
"На лінії зіткнення тривають бої. Росіяни обстрілюють позиції наших військових, але отримують жорстку відсіч. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!" - вказав Синєгубов.
Доповнення
Минулої ночі ворог завдав удару ракетами С-300 по Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Зафіксовані прильоти на автомобільну парковку біля аеропорту та в дорожнє покриття в центрі міста. У навколишніх будинках вибило вікна, пошкоджено водогін, приватні автомобілі. Без постраждалих.
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