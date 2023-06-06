Ворог вночі вдарив по Харкову: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Унаслідок ворожого нічного обстрілу Харкова зафіксовано влучання на автомобільній парковці поблизу аеропорту. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
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За словами мера Харкова, другий приліт прийшовся на одну з центральних вулиць міста. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколишніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів.
Постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення.
Нагадаємо
По Харківській області області окупанти завдали ударів уночі.