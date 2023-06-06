Ворог вночі вдарив по Харкову: є руйнування

Деталі

За словами мера Харкова, другий приліт прийшовся на одну з центральних вулиць міста. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколишніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів.

Постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення.

Нагадаємо

По Харківській області області окупанти завдали ударів уночі.