Враг ночью ударил по Харькову: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В результате вражеского ночного обстрела Харькова зафиксировано попадание на автомобильной парковке вблизи аэропорта. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
По словам мэра Харькова, второй прилет пришелся на одну из центральных улиц города. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей.
Пострадавших нет. Ведутся работы по восстановлению.
Напомним
По Харьковской области области оккупанты нанесли удары ночью.