Ворог завдає ударів по Харківщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. По Харківській області області окупанти завдають ударів. Очільник Харквіської ОВА Олег Синєгубов закликає не покидати укриття, пише УНН.
Цитата
"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях!
Окупанти завдають ударів!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОДА Микола Лукашук закликає громадян не ігнорувати повітряну тривогу.
Доповнення
У східному регіоні України та деяких центральни областях було оголошено повітряну тривогу. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.