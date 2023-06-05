Враг наносит удары по Харьковщине - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. По Харьковской области области оккупанты наносят удары. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призывает не покидать укрытия, пишет УНН.
Цитата
"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!
Оккупанты наносят удары!" - говорится в сообщении.
Напомним
Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук призывает граждан не игнорировать воздушную тревогу.
Дополнение
В восточном регионе Украины и некоторых центральных областях была объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.