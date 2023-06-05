Є загроза: голова Дніпропетровської ОДА закликає вночі не ігнорувати тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Голова Дніпропетровської ОДА Микола Лукашук закликає громадян не ігнорувати повітряну тривогу, передає УНН.
Цитата
“Вночі обовʼязково реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Є загроза”, – написав він.
Доповнення
Російські окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, снаряди понівечили 9 приватних будинків, пошкоджені гімназію та спортшколу.