Есть угроза: глава Днепропетровской ОГА призывает ночью не игнорировать тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Председатель Днепропетровской ОГА Николай Лукашук призывает граждан не игнорировать воздушную тревогу, передает УНН.
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“Ночью обязательно реагируем на сигналы воздушной тревоги. Есть угроза”, – написал он.
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Российские оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, снаряды изуродовали 9 частных домов, повреждены гимназия и спортшкола.