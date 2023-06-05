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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Ворожий обстріл Нікополя: снаряди понівечили 9 приватних будинків, пошкоджені гімназія та спортшкола

Київ • УНН

 • 350958 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, снаряди понівечили 9 приватних будинків, пошкоджені гімназію та спортшколу, передає УНН.

Ворожий обстріл Нікополя: снаряди понівечили 9 приватних будинків, пошкоджені гімназія та спортшкола

Цитата

"Ворог знову обстріляв Нікополь. Артилерійські снаряди понівечили 9 приватних будинків, 1 – зруйнували вщент. Побиті господарська споруда, авто та лінії електропередач.

Пошкоджені гімназія та спортшкола", - написав Лисак.

За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.

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