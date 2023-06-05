Ворожий обстріл Нікополя: снаряди понівечили 9 приватних будинків, пошкоджені гімназія та спортшкола
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, снаряди понівечили 9 приватних будинків, пошкоджені гімназію та спортшколу, передає УНН.
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"Ворог знову обстріляв Нікополь. Артилерійські снаряди понівечили 9 приватних будинків, 1 – зруйнували вщент. Побиті господарська споруда, авто та лінії електропередач.
Пошкоджені гімназія та спортшкола", - написав Лисак.
За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.
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