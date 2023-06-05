Над Дніпропетровщиною збили ворожий БПЛА - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Ворог атакував Дніпропетровську область безпілотником, який успішно ліквідували ПвК “Схід”. Також окупанти обстрілювали Нікополь, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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Уночі ПвК збили “Шахед” над Дніпропетровщиною.
Водночас ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджено церкву та приватне підприємство. Руйнувань зазнали 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Обійшлось без жертв.
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