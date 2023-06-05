Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу.
Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА", - йдеться у повыдомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо
Протягом минулої доби окупанти здійснили 22 обстріли Сумщини. Зафіксовано 104 вибухи.