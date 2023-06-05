Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу.

Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА", - йдеться у повыдомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо

Протягом минулої доби окупанти здійснили 22 обстріли Сумщини. Зафіксовано 104 вибухи.