Ворог атакував Сумщину 22 рази: є постраждалі та руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Протягом дня окупанти здійснили 22 обстріли. Зафіксовано 104 вибухи, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Під обстрілами опинились Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигинська, Юнаківська громади.
У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (САУ) – 8 вибухів та мінометний обстріл – 2 вибухи.
По Великописарівській громаді ворог вдарив 18 разів з артилерії та 3 рази з мінометів. Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу.
Глухівська громада зазнала артилерійського обстрілу – 9 вибухів.
По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії – 28 вибухів. Унаслідок чого пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину, поранено 2 цивільні особи.
Краснопільська громада була під мінометним обстрілом – 6 вибухів.
Миропільська громада зазнала ударів з артилерії – 2 вибухи та мінометів – 4 вибухи.
Новослобідська громада потрапила під мінометний обстріл, зафіксовано 9 вибухів. Також Шалигинська громада зазнала мінометного обстрілу – 5 вибухів.
Ворог ударив по Юнаківській громаді з артилерії (САУ) – 10 вибухів.
Нагадаємо
Протягом минулої доби окупанти здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів.