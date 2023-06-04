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Ворог атакував Сумщину 22 рази: є постраждалі та руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Протягом дня окупанти здійснили 22 обстріли. Зафіксовано 104 вибухи, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Ворог атакував Сумщину 22 рази: є постраждалі та руйнування

Деталі 

Під обстрілами опинились Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигинська, Юнаківська громади.

У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (САУ) – 8 вибухів та мінометний обстріл – 2 вибухи.

По Великописарівській громаді ворог вдарив 18 разів з артилерії та 3 рази з мінометів. Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок, гараж з автомобілем та газову трубу.

Глухівська громада зазнала артилерійського обстрілу – 9 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії – 28 вибухів. Унаслідок чого пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину, поранено 2 цивільні особи.

Краснопільська громада була під мінометним обстрілом – 6 вибухів.

Миропільська громада зазнала ударів з артилерії – 2 вибухи та мінометів – 4 вибухи.

Новослобідська громада потрапила під мінометний обстріл, зафіксовано 9 вибухів. Також Шалигинська громада зазнала мінометного обстрілу – 5 вибухів.

Ворог ударив по Юнаківській громаді з артилерії (САУ) – 10 вибухів.

Нагадаємо 

Протягом минулої доби окупанти здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів.

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