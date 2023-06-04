Враг атаковал Сумскую область 22 раза: есть пострадавшие и разрушения

Детали

Под обстрелами оказались Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Юнаковская громады.

В Белопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (САУ) – 8 взрывов и минометный обстрел – 2 взрыва.

По Великописаревской громаде враг ударил 18 раз из артиллерии и 3 раза из минометов. В результате одного из минометных обстрелов поврежден 1 частный дом, гараж с автомобилем и газовая труба.

Глуховская громада подверглась артиллерийскому обстрелу – 9 взрывов.

По Зноб-Новгородской громаде враг бил из артиллерии – 28 взрывов. В результате чего повреждены 7 частных домов, линия электропередач, церковь, пожарно-спасательная часть, ранены 2 гражданских лица.

Краснопольская община была под минометным обстрелом – 6 взрывов.

Миропольская громада подверглась ударам из артиллерии – 2 взрыва и минометов – 4 взрыва.

Новослободская громада попала под минометный обстрел, зафиксировано 9 взрывов. Также Шалыгинская громада подверглась минометному обстрелу – 5 взрывов.

Враг ударил по Юнаковской громаде из артиллерии (САУ) – 10 взрывов.

Напомним

За прошедшие сутки оккупанты совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 87 взрывов.