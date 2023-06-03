Ворог 10 разів обстріляв Сумщину: є поранений - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Протягом минулої доби окупанти здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів. Є поранений та руйнування інфраструктури, повідомляє УНН з посиланням на Сумську ОВА.
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Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська громади, внаслідок чого постраждала одна цивільна особа та було зруйновано інфраструктуру.
Юнаківську громаду ворог обстріляв з мінометів 5 разів, поранивши 1 цивільну особу, яку ушпиталили.
По Великописарівській громаді було здійснено артилерійський обстріл (САУ) – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарчу споруду та причеп до легкового автомобіля. Також росіяни били з мінометів – 10 вибухів.
Краснопільська громада зазнала мінометного обстрілу, зафіксовано 8 вибухів.
По Білопільській громаді росіяни били з мінометів – 2 вибухи та АГС – 50 вибухів.
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