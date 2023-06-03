Унаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині постраждало 13 людей - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. З-під завалів двоповерхівки на Дніпропетровщині дістали чоловіка. Загалом відомо про 13 постраждалих, повідомляє Дніпропетровська ОВА, пише УНН.
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Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Загалом 13 людей постраждало, серед них троє дітей: хлопці 6, 11 та 15 років.
У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої.
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