В результате вражеского удара по Днепропетровщине пострадали 13 человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Из-под завалов двухэтажки на Днепропетровщине достали мужчину. Всего известно о 13 пострадавших, сообщает Днепропетровская ОВА, пишет УНН.
Детали
Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. Всего 13 человек пострадали, среди них трое детей: мальчики 6, 11 и 15 лет.
У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы.
Напомним
В Подгородненской громаде Днепровского района оккупанты попали в двухэтажный жилой дом.