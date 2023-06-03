На Дніпропетровщині ворог поцілив у двоповерхівку: під завалами люди

Деталі

Попередньо відомо, що внаслідок вибуху шестеро людей постраждали, серед них - 6-річний хлопчик. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Також спалахнуло дві пожежі, які приборкують вогнеборці.

Руйнувань зазнав рятувальний підрозділ.

Нагадаємо

У Дніпрі до оголошення тривоги пролунав вибух.