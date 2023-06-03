На Дніпропетровщині ворог поцілив у двоповерхівку: під завалами люди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Підгородненській громаді Дніпровського району окупанти поцілили у двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди, повідомляє Дніпропетровська ОВА, пише УНН.
Деталі
Попередньо відомо, що внаслідок вибуху шестеро людей постраждали, серед них - 6-річний хлопчик. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Також спалахнуло дві пожежі, які приборкують вогнеборці.
Руйнувань зазнав рятувальний підрозділ.
Нагадаємо
У Дніпрі до оголошення тривоги пролунав вибух.