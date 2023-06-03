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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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На Дніпропетровщині ворог поцілив у двоповерхівку: під завалами люди

Київ • УНН

 • 334431 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. У Підгородненській громаді Дніпровського району окупанти поцілили у двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди, повідомляє Дніпропетровська ОВА, пише УНН.

На Дніпропетровщині ворог поцілив у двоповерхівку: під завалами люди

Деталі 

Попередньо відомо, що внаслідок вибуху шестеро людей постраждали, серед них - 6-річний хлопчик. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Також спалахнуло дві пожежі, які приборкують вогнеборці.  

Руйнувань зазнав рятувальний підрозділ. 

Нагадаємо

У Дніпрі до оголошення тривоги пролунав вибух.

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