На Днепропетровщине враг попал в двухэтажку: под завалами люди

Детали

Предварительно известно, что в результате взрыва шесть человек пострадали, среди них - 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также вспыхнуло два пожара, которые укрощают пожарные.

Разрушениям подверглось спасательное подразделение.

Напомним

В Днепре до объявления тревоги прозвучал взрыв.