На Днепропетровщине враг попал в двухэтажку: под завалами люди
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Подгородненской громаде Днепровского района оккупанты попали в двухэтажный жилой дом. Под завалами люди, сообщает Днепропетровская ОВА, пишет УНН.
Детали
Предварительно известно, что в результате взрыва шесть человек пострадали, среди них - 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также вспыхнуло два пожара, которые укрощают пожарные.
Разрушениям подверглось спасательное подразделение.
Напомним
В Днепре до объявления тревоги прозвучал взрыв.