Враг 10 раз обстрелял Сумскую область: есть раненый - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. За прошедшие сутки оккупанты совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 87 взрывов. Есть раненый и разрушения инфраструктуры, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Юнаковская громады, в результате чего пострадал один гражданский человек и была разрушена инфраструктура.
Юнаковскую громаду враг обстрелял из минометов 5 раз, ранив 1 гражданское лицо, которое госпитализировали.
По Великописаревской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел (САУ) – 12 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены хозяйственная постройка и прицеп к легковому автомобилю. Также россияне били из минометов – 10 взрывов.
Краснопольская громада подверглась минометному обстрелу, зафиксировано 8 взрывов.
По Белопольской громаде россияне били из минометов – 2 взрыва и АГС – 50 взрывов.
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