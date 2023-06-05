Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.
Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним
За прошедшие сутки оккупанты совершили 22 обстрела Сумщины. Зафиксировано 104 взрыва.