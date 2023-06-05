Над Днепропетровской областью сбили вражеский БПЛА - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Враг атаковал Днепропетровскую область беспилотником, который успешно ликвидировали ПвК “Восток”. Также оккупанты обстреливали Никополь, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
Ночью ПвК сбили “Шахед” над Днепропетровщиной.
Одновременно враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. Повреждены церковь и частное предприятие. Разрушениям подверглись 9 жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач. Обошлось без жертв.
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