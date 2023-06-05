Вражеский обстрел Никополя: снаряды изуродовали 9 частных домов, повреждены гимназия и спортшкола

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"Враг снова обстрелял Никополь. Артиллерийские снаряды изуродовали 9 частных домов, 1 – разрушили до основания. Побиты хозяйственная постройка, авто и линии электропередач.

Повреждены гимназия и спортшкола", - написал Лысак.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.

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