Вражеский обстрел Никополя: снаряды изуродовали 9 частных домов, повреждены гимназия и спортшкола
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Российские оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, снаряды изуродовали 9 частных домов, повреждены гимназия и спортшкола, передает УНН.
Цитата
"Враг снова обстрелял Никополь. Артиллерийские снаряды изуродовали 9 частных домов, 1 – разрушили до основания. Побиты хозяйственная постройка, авто и линии электропередач.
Повреждены гимназия и спортшкола", - написал Лысак.
По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над Днепропетровщиной сбили вражеский БПЛА - ОВА