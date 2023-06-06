Вражеский обстрел аммиакопровода в Харьковской области: сработала аварийная предохранительная система

Он отметил, что накануне около 21:00 в селе Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода.

Цитата

"В момент удара аммиакопровод был перекрыт, в трубе оставались технологические остатки. От попадания сработала запорная аварийная арматура, утечка аммиака произошла на участке длиной 2,3 км. Дополнительной утечки аммиака из смежных секций нет. По состоянию на сейчас по пригороду Купянска и близлежащих селах аммиака в воздухе не зафиксировано. Возле Масютовки концентрация аммиака не превышает предельно допустимой нормы. Наблюдения продолжаются. Нацполиция и ГСЧС информируют население о действиях в случае превышения концентрации аммиака в воздухе", - проинформировал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, в течение суток враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов:



В поселке Печенеги Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом, погибла женщина 52 лет.

Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом, погибла женщина 52 лет.

В городе Волчанск повреждено здание магазина.

повреждено здание магазина.

В Купянском районе повреждено медицинское учреждение в поселке Ковшаровка .

.

В поселке Великий Бурлук госпитализированы с ранениями 58-летний мужчина и женщина 54 лет.

госпитализированы с ранениями 58-летний мужчина и женщина 54 лет.

В результате обстрела города Балаклея Изюмского района из РСЗО "Смерч" погиб гражданский мужчина 57 лет, 9 человек получили ранения. Повреждены 6 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль.

Изюмского района из РСЗО "Смерч" погиб гражданский мужчина 57 лет, 9 человек получили ранения. Повреждены 6 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль.

Также, с его слов, на трассе возле села Потихоново Купянского района на взрывном устройстве подорвался трактор. 2 человека получили ранения.

"На линии соприкосновения продолжаются бои. Россияне обстреливают позиции наших военных, но получают жесткий отпор. Верим в ВСУ и совместно работаем на Победу!" - указал Синегубов.

Дополнение

Прошлой ночью враг нанес удар ракетами С-300 по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова. Зафиксированы прилеты на автомобильную парковку возле аэропорта и в дорожное покрытие в центре города. В окрестных домах выбило окна, поврежден водопровод, частные автомобили. Без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит - Укргидроэнерго