Ворог ударив по Харкову ракетами С-300: є влучання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Унаслідок ворожого ракетного обстрілу у декількох районах Харкова зафіксовано влучання, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Цитата
"Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова.
Попередньо - ракети С-300", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Наразі інформації щодо постраждалих не надходило. На місцях влучань працюють профільні служби.
Нагадаємо
По Харківській області області окупанти завдають ударів.