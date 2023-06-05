Враг ударил по Харькову ракетами С-300: есть попадания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В результате вражеского ракетного обстрела в нескольких районах Харькова зафиксировано попадание, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова.
Предварительно - ракеты С-300", - говорится в сообщении.
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Пока информации о пострадавших не поступало. На местах попаданий работают профильные службы.
Напомним
По Харьковской области области оккупанты наносят удары.