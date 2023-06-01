Аміаковий компроміс? ООН намагається врятувати зернову угоду "взаємовигідною" пропозицією

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На початку підготовчих робіт ООН хоче, щоб паралельно проводилися переговори про розширення угоди щодо Чорного моря, яку було погоджено в липні минулого року, щоб включити більше українських портів та інших вантажів, сказало джерело, яке говорило з Reuters на умовах анонімності.



Цього місяця росія погодилася на двомісячне продовження угоди, але заявила, що ініціатива буде припинена, якщо не буде виконано угоду, спрямовану на подолання перешкод для експорту російського зерна і добрив.

Україна і Туреччина погодилися на нову пропозицію, спрямовану на поліпшення операцій у чорноморському коридорі експорту зерна, але росія поки що не відповіла, сказало джерело.

Прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік, якого запитали про повідомлення Reuters на щоденному брифінгу для преси, сказав, що переговори тривають.

"Як ви пам'ятаєте, генеральний секретар висунув сторонам низку ідей щодо поліпшення сприяння роботі Спільного координаційного центру, а також щодо питання експорту аміаку, який є частиною угоди, яка була підписана. Ці розмови і контакти тривають. Але це все, що я можу зараз сказати", - сказав Дюжаррік.

У липні минулого року ООН і Туреччина виступили посередниками в реалізації Чорноморської зернової ініціативи між москвою і Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням росії в Україну, провідного світового експортера зерна.

ООН передала "офіційне звернення до лідерів України, Туреччини та росії з пропозицією конкретного взаємовигідного алгоритму для радикального поліпшення" роботи зернового коридору, повідомило Reuters джерело.

"Україна і Туреччина підтвердили свою готовність працювати за запропонованим генсеком алгоритмом. Водночас, станом на 30 травня, росія не дала своєї згоди, незважаючи на наявність в алгоритмі вигідних позицій".



Українські офіційні особи заявили, що з середини квітня росія "необґрунтовано обмежує" роботу чорноморської зернової угоди.

кремль заперечує це і закликає всі сторони розблокувати транзит аміаку через український порт Південний, розташований недалеко від чорноморського порту Одеса, який був зупинений після вторгнення росії в лютому минулого року.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному відеозверненні звинуватив країну-агресора в блокуванні всієї діяльності в "Південному", внаслідок чого 1,5 мільйона тонн сільськогосподарської продукції не можуть бути перевезені. Інші країни, за його словами, повинні взяти це на замітку.

"Блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних країн, особливо тих, стосунки з якими росія намагається використовувати в спекулятивних цілях", - сказав Зеленський.

Українська влада заявила, що робітникам знадобиться близько 30 днів, щоб підготувати трубопровід до повторного прокачування аміаку.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України заявив у вівторок виданню, що Київ домагається від москви і ООН гарантій того, що зернова угода працюватиме нормально, якщо Україна дозволить росії експортувати аміак трубопроводом.

Високопоставлене джерело в уряді повідомило агентству Reuters цього місяця, що Київ розгляне можливість дозволу на експорт російського аміаку через свою територію за умови, що зернова угода Чорним морем буде розширена й охоплюватиме більше українських портів і ширший спектр товарів.

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