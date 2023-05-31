Зеленський: дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий чинник

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"Провів виїзне засідання Ставки. Постійна увага фронту. Доповіді командувачів – "Хортиця", "Таврія", Головком. Особливі доповіді керівників ГУР та СБУ. Деталі – згодом. Спеціальна увага – нашому зерновому коридору, безпеці в Чорному морі.

Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки. Та й загалом безпека в Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства – це глобально важливий безпековий чинник. Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо росії зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що нині один з трьох портів, які були погоджені в межах Чорноморської зернової ініціативи, порт "Південний" фактично заблокований.

"Понад півтора мільйона тонн агропродукції накопичено в одному "Південному". І це зерно, яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай. Очевидно: що менше продовольства постачається в ці країни, у ці регіони, то вищі там ціни на їжу, то більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів.

Тобто блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів. Причому зокрема для тих, відносинами з якими росія ще й намагається спекулювати", - наглосив Глава держави.

Зеленський також додав, що провів в Одесі спеціальну й тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні.

"Керівництво області, військові, правоохоронці. Область – пріоритетна з усіх поглядів. Саме Одещина – одна з основ безпеки всього нашого півдня, а отже, й держави. Дуже важливі результати є на Одещині в Служби безпеки України у протидії російським диверсантам. Була доповідь генерала Москальова щодо ситуації в районах відповідальності ОСУВ "Одеса". Детально розібрали, як посилити оборону", - підсумував Президент.

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