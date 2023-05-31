Зеленский: действенность норм международного права по мореплаванию - это глобально важный фактор безопасности

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"Провел выездное заседание Ставки. Постоянное внимание фронта. Доклады командующих – "Хортица", "Таврия", Главком. Особые доклады руководителей ГУР и СБУ. Детали – позже. Специальное внимание – нашему зерновому коридору, безопасности в Черном море.

Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и в целом безопасность в Черном море, действенность норм международного права в отношении мореплавания – это глобально важный фактор безопасности. Все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам, их акваториям, если россии сойдет с рук блокирование мореплавания в Черном море", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что сейчас один из трех портов, которые были согласованы в рамках Черноморской зерновой инициативы, порт "Южный" фактически заблокирован.

"Более полутора миллионов тонн агропродукции накоплено в одном "Южном". И это зерно, которое ожидают как минимум десять стран мира, в том числе Турция, Египет, Бангладеш, Китай. Очевидно: чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы, тем выше там цены на еду, тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов.

То есть блокада одного порта в Украине создает чрезвычайно серьезные риски для разных народов. Причем в частности для тех, отношениями с которыми россия еще и пытается спекулировать", - наглосил Глава государства.

Зеленский также добавил, что провел в Одессе специальное и длительное совещание по безопасности и социальной ситуации в регионе.

"Руководство области, военные, правоохранители. Область – приоритетная со всех точек зрения. Именно Одесская область – одна из основ безопасности всего нашего юга, а значит, и государства. Очень важные результаты есть в Одесской области у Службы безопасности Украины в противодействии российским диверсантам. Был доклад генерала Москалева о ситуации в районах ответственности ОСГВ "Одесса". Детально разобрали, как усилить оборону", - подытожил Президент.

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