Зеленський провів виїзну ставку в Одесі: Сирський звітував про стабілізацію ситуації на Хортиці

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За словами Зеленського, на засіданні ставки заслухали командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.

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"Окрема доповідь Неїжпапи: захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання.

Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський", - повідомив Зеленський.

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Крім того, за словами Президента, відбулись важливі доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції, але подробиць не повідомив.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський прибув на Одещину, де представив нового голову ОВА Олега Кіпера, а також провів нараду із силовиками.