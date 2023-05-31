Зеленський провів виїзну ставку в Одесі: Сирський звітував про стабілізацію ситуації на Хортиці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів в Одесі виїзну ставку. Генерал Сирський повідомив, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, передає УНН.
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За словами Зеленського, на засіданні ставки заслухали командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.
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"Окрема доповідь Неїжпапи: захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання.
Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський", - повідомив Зеленський.
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Крім того, за словами Президента, відбулись важливі доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції, але подробиць не повідомив.
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Президент України Володимир Зеленський прибув на Одещину, де представив нового голову ОВА Олега Кіпера, а також провів нараду із силовиками.