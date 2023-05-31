Зеленский провел выездную ставку в Одессе: Сырский отчитывался о стабилизации ситуации на Хортице
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел в Одессе выездную ставку. Генерал Сырский сообщил, что силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Хортице, передает УНН.
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По словам Зеленского, на заседании ставки заслушали командующего Москалева по оперативной ситуации в зоне его ответственности.
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"Отдельный доклад Неижпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы.
Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих. Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию на Хортице, сообщил генерал Сырский", - сообщил Зеленский.
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Кроме того, по словам Президента, состоялись важные доклады Буданова и Малюка о мерах в пределах их компетенции, но подробностей не сообщил.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где представил нового главу ОГА Олега Кипера, а также провел совещание с силовиками.