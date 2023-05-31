Зеленський прибув на Одещину: представив нового голову ОВА і провів нараду із силовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув на Одещину, де представив нового голову ОВА Олега Кіпера, а також провів нараду із силовиками, передає УНН.
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"Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.
Представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави", - написав Зеленський у Telegram.
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Крім того, за словами Зеленського, під час наради обговорили важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових.
Президент відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.
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Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, який до цього очолював Київську міську прокуратуру.