Зеленський прибув на Одещину: представив нового голову ОВА і провів нараду із силовиками

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"Робоча поїздка до Одеської області. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.

Представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави", - написав Зеленський у Telegram.

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Крім того, за словами Зеленського, під час наради обговорили важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових.

Президент відзначив роботу обласного управління Служби безпеки України з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, який до цього очолював Київську міську прокуратуру.