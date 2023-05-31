Зеленський призначив Кіпера головою Одеської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, який до цього очолював Київську міську прокуратуру. Про це повідомляється у тексті президентського указу №312/2023 від 30 травня, пише УНН.
Цитата
"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - ідеться у тексті указу.
Довідково
Кіпер Олег Олександрович призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури 11 вересня 2020 року.
Народився в 1980 році у селі Тимкове Кодимського району Одеської області. У 2002 році закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". Роботу в органах прокуратури розпочав в 2001 році. Заслужений юрист України. Кандидат юридичних наук.
Доповнення
Одеська ОДА була без очільника з середини березня. Тоді з посади звільнили Максима Марченка.