Зеленський призначив Кіпера головою Одеської ОДА

Цитата

"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - ідеться у тексті указу.

Довідково

Кіпер Олег Олександрович призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури 11 вересня 2020 року.

Народився в 1980 році у селі Тимкове Кодимського району Одеської області. У 2002 році закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". Роботу в органах прокуратури розпочав в 2001 році. Заслужений юрист України. Кандидат юридичних наук.

Доповнення

Одеська ОДА була без очільника з середини березня. Тоді з посади звільнили Максима Марченка.