Зеленский назначил Кипера главой Одесской ОГА

Цитата

"Назначить Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Справочно

Кипер Олег Александрович назначен на должность руководителя Киевской городской прокуратуры 11 сентября 2020 года.

Родился в 1980 году в селе Тимково Кодымского района Одесской области. В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности "Правоведение". Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Заслуженный юрист Украины. Кандидат юридических наук.

Дополнение

Одесская ОГА была без руководителя с середины марта. Тогда с должности уволили Максима Марченко.