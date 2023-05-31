Зеленский назначил Кипера главой Одесской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, который до этого возглавлял Киевскую городскую прокуратуру. Об этом сообщается в тексте президентского указа №312/2023 от 30 мая, пишет УНН.
Цитата
"Назначить Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
Справочно
Кипер Олег Александрович назначен на должность руководителя Киевской городской прокуратуры 11 сентября 2020 года.
Родился в 1980 году в селе Тимково Кодымского района Одесской области. В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности "Правоведение". Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Заслуженный юрист Украины. Кандидат юридических наук.
Дополнение
Одесская ОГА была без руководителя с середины марта. Тогда с должности уволили Максима Марченко.