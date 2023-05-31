Зеленский прибыл в Одесскую область: представил нового главу ОВА и провел совещание с силовиками
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где представил нового главу ОВА Олега Кипера, а также провел совещание с силовиками, передает УНН.
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"Рабочая поездка в Одесскую область. Провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области.
Представил новоназначенного председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера. Это приоритетный регион нашего независимого государства", - написал Зеленский в Telegram.
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Кроме того, по словам Зеленского, во время совещания обсудили важные актуальные вопросы: восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования, перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц, реабилитацию военных.
Президент отметил работу областного управления Службы безопасности Украины по противодействию разведывательно-подрывной деятельности врага.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, который до этого возглавлял Киевскую городскую прокуратуру.