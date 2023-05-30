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Україна готова погодитись на транзит російського аміаку: названі умови

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Україна готова погодитись на транзит російського аміаку, якщо москва та ООН гарантуватимуть безпечний експорт зерна через Чорне море. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника міністра реновації України Юрія Васькова, передає УНН.

Цитата

"Ми зараз не розуміємо — сам аміакопровід щось вирішує чи ні? Якщо це саме по собі нічого не вирішує, то й діалогу немає… Якщо це (аміак – ред.) ключове питання, то вони – ООН, мають чітко сказати, що якщо аміакопровід відновить роботу, то Україна матиме такі можливості (нормально експортувати зерно – ред.), і тоді наше вище політичне керівництво вирішить, у наших інтересах це чи ні», – сказав Васьков.

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росія погодилася на двомісячне продовження угоди цього місяця, але заявила, що ця ініціатива припиниться, якщо не буде виконано угоду, спрямовану на подолання перешкод для експорту російського зерна та добрив.

Серед вимог, висунутих москвою, — поновлення транзиту аміаку з росії через територію України до порту Південний в Одесі, звідки він експортується. Транзит аміаку, важливу частину азотних добрив, було зупинено трубопроводом після вторгнення росії.

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