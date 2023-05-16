Зерновая сделка: в УКАБ заявили, что за неделю ни одно судно не прошло инспекцию на вход в украинские порты

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. В рамках зернового соглашения с 8 по 14 мая ни одно судно не прошло инспекцию на вход в украинские порты, и ни одно судно не зарегистрировано для осмотра на вход. При этом 60 судов находятся в ожидании осмотра. россияне практически остановили возможность дальнейшего экспорта украинской агропродукции морским путем. Об этом журналисту УНН сообщила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Цитата

“Если говорить о судах, которые уже загружены украинской продукцией и вышли из украинских морских портов, то это 11 судов, на борту которых находится 358,2 тыс. т украинского продовольствия. Однако, главной проблемой сейчас является то, что за прошлую неделю с 8 по 14 мая 2023 года ни одно судно не прошло инспекцию на вход и ни одно судно не зарегистрировано для осмотра на вход. При этом 60 судов находятся в ожидании осмотра. россияне практически остановили возможность дальнейшего экспорта украинской агропродукции морским путем”, — рассказала Литвин.

Детали

Она отметила, что новые суда не приходят под загрузку.

“Пока что загружаются по судну в день. Однако, новые суда не приходят под загрузку. Осталось незначительное количество тех, что зашли ранее”, — сказала Литвин.

Кроме того, она сообщила, что проблем с хранилищами для урожая не будет.

“В этом году Украина получит около 60 тыс. т зерновых и масличных культур, что на 16% меньше валового сбора зерновых и масличных культур в сравнении с 2022 годом и на 45% меньше в сравнении с 2021 годом. Это произойдет за счет уменьшения посевных площадей (если сравнивать с 2021 годом) и увеличением посевных площадей под масличными культурами с одновременным уменьшением под зерновыми (если сравнивать с 2022 годом). Масличные культуры имеют меньшую урожайность в сравнении с зерновыми, а соответственно и меньший валовой сбор. Украина имеет достаточное количество элеваторов и различных хранилищ для хранения урожая”, — рассказала Литвин.

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

Россия ранее заявляла о “тупике” в отношении продления соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.

В Стамбуле 11-12 мая состоялись двухдневные переговоры с представителями Турции, россии, Украины и ООН.

15 мая украинская сторона сообщила, что получает противоречивые сигналы относительно будущего зернового соглашения по экспорту украинского зерна по Черному морю и что на сегодня есть “подвешенная ситуация неопределенности” относительно зернового коридора.

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