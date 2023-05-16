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Зернова угода: в УКАБ заявили, що за тиждень жодне судно не пройшло інспекцію на вхід до українських портів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У рамках зернової угоди з 8 по 14 травня жодне судно не пройшло інспекцію на вхід до українських портів та жодне судно не зареєстроване для огляду на вхід. При цьому 60 суден знаходяться в очікуванні огляду. росіяни практично зупинили можливість подальшого експорту української агропродукції морським шляхом. Про це журналісту УНН повідомила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Цитата

“Якщо говорити про судна, які вже завантажені українською продукцією та вийшли з українських морських портів, то це 11 суден, на борту яких знаходиться 358,2 тис. т українського продовольства. Однак, головною проблемою зараз є те, що за минулий тиждень з 8 по 14 травня 2023 року жодне судно не пройшло інспекцію на вхід та жодне судно не зареєстроване для огляду на вхід. При цьому 60 суден знаходяться в очікуванні огляду. росіяни практично зупинили можливість подальшого експорту української агропродукції морським шляхом”, — розповіла Литвин.

Деталі

Вона зазначила, що нові судна не приходять під завантаження.

“Поки що завантажуються по одному судну вдень. Однак, нові судна не приходять під завантаження. Залишилася незначна кількість тих, що зайшли раніше”, — сказала Литвин.

Окрім того, вона повідомила, що проблем зі сховищами для врожаю не буде.

“Цього року Україна отримає близько 60 тис. т зернових та олійних культур, що на 16% менше валового збору зернових та олійних культур в порівнянні з 2022 роком та на 45% менше в порівнянні з 2021 роком. Це відбудеться за рахунок зменшення посівних площ (якщо порівнювати з 2021 роком) та збільшенням посівних площ під олійними культурами з одночасним зменшенням під зерновими (якщо порівнювати з 2022 роком). Олійні культури мають меншу врожайність в порівнянні з зерновими, а відповідно і менший валовий збір. Україна має достатню кількість елеваторів та різних сховищ для зберігання врожаю”, — розповіла Литвин.

Доповнення

Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.

росія раніше заявляла про “глухий кут” щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.

У Стамбулі 11-12 травня відбулися дводенні переговори з представниками Туреччини, росії, України та ООН.

15 травня українська сторона повідомила, що отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього зернової угоди з експорту українського зерна Чорним морем і що на сьогодні є “підвішена ситуація невизначеності” щодо зернового коридору.

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