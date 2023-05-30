Украина готова согласиться на транзит российского аммиака: названы условия

Цитата

"Мы сейчас не понимаем — сам аммиакопровод что-то решает или нет? Если это само по себе ничего не решает, то и диалога нет… Если это (аммиак – ред.) ключевой вопрос, то они – ООН, должны четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности (нормально экспортировать зерно – ред.), и тогда наше высшее политическое руководство решит, в наших интересах это или нет", – сказал Васьков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зерновая сделка: в УКАБ заявили, что за неделю ни одно судно не прошло инспекцию на вход в украинские порты

россия согласилась на двухмесячное продление сделки в этом месяце, но заявила, что эта инициатива прекратится, если не будет выполнено соглашение, направленное на преодоление препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Среди требований, выдвинутых москвой, — возобновление транзита аммиака из россии через территорию Украины в порт Южный в Одессе, откуда он экспортируется. Транзит аммиака, важной части азотных удобрений, был остановлен по трубопроводу после вторжения россии.